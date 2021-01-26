Кухар показала соблазнительное фото / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Известная балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар отдыхает со своим супругом Александром Стояновым на Мальдивах.
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В Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует посреди океана. Она надела нюдовый купальник, который практически незаметен на ее теле. Стоит отметить, что у Екатерины стройная и красивая фигура.
"Труженица-красавица заслуживает достойный отдых", "Как тебе идет загар и этот потрясающий вид", "Шикарная", - написали фанаты.
Кухар показала соблазнительное фото / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Кто такая Екатерина Кухар:
- Екатерина Кухар (род. 18 января 1982 года) — украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Украины с 2012 года
- Народная артистка Украины с 2018-го. С 7 июля 2020 года - директор Киевского государственного хореографического училища
- Кухар - одна из судей шоу "Танцы со звездами". 14 сентября 2019 года Екатерина расписалась со своим партнером
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