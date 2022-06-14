Ведущая продолжает быть информационным рупором в Европе и все время рассказывает о войне в Украине для общенациональных СМИ.

Телеведущая, благотворительница и общественный деятель Маша Ефросинина, которая сейчас находится в Германии, рассказала, как ее семья переживает все события, связанные с войной в Украине.

В эфире "Сниданка с 1+1" звезда рассказала, как восприняла последние новости относительно ракетных ударов по Украине.

"На днях в Чорткове на Тернопольщине прогремели взрывы. Собственно разрушено то здание, где нам дали убежище в начале полномасштабного вторжения. Нас кормили незнакомые нам люди, и тогда город казался таким безопасным, это была наша первая ночевка, когда мы с детьми в щеке ехали в никуда. Было 13 человек, нас кормили пельменями, отпаивали чаем. И теперь это место разрушено", - поделилась Ефросинина.

По словам телеведущей, ее младший сын Саша все время спрашивает ее, когда закончится война. Однако Ефросинина не пытается придумывать какие-то сказочные даты и просто говорит сыну, что не знает. Саша задает маме много вопросов и все они связаны с тем, что происходит в Украине.

В свою очередь старшая дочь, 18-летняя Нана, сложно переживает все события.

"Она спросила: мама, а какие были твои 17 лет? У нее на 16-17 лет пришелся ковид, а на 18 лет – полномасштабная война. А я ответила, что доченька, если я буду рассказывать, какие у меня были 17-18 лет, то тебе не захочется жить. Потому что это был расцвет всего. А она сейчас по факту - няня сына, моя помощница по быту, по документам и всем вопросам", - рассказала телеведущая.

Ефросинина продолжает заниматься благотворительностью. Недавно в свой День рождения она объявила сбор на программу "Несокрушимая мама", который нацелен на психологическую поддержку детей и семей, пострадавших в результате военных действий. Благодаря неравнодушным людям за сутки удалось собрать 1,5 млн гривень помощи.

Кроме того, ведущая продолжает быть информационным рупором в Европе и все время рассказывает о войне в Украине для общенациональных СМИ. Она поделилась, что недавно дала интервью большому немецкому телеканалу, однако ее эфирное время сократили.

"Мне сказали, что интервью продлится 15 минут, вопрос мне прислали, а я была в эфире где-то 3,5 минуты. Я спросила, возможно это какие-то технические проблемы. Они сказали нет и показали рейтинги. Когда идет речь об Украине и войне, у них кривая рейтингов идет вниз и они выходят в страшные убытки. И тут я впервые услышала в Европе выражение: "Украинские новости – очень токсичны". То есть я борюсь сейчас в поле токсичных новостей", - отметила телеведущая.

При этом Ефросинина отмечает, что сами европейцы много делают в поддержку Украины, создают штабы помощи, это она заметила как в Германии, так и в Австрии. Однако наибольшую помощь для Украины общественница увидела в Польше.

В эфире телеведущая позволила себе сказать: "Поляки для меня это иконы сейчас. Там сейчас даже есть тренд – если ты помогаешь Украине, то ты крутой".

Однако есть среди европейцев и те, которые не понимают, что происходят, и в глаза говорят о том, чтобы президент Зеленский "о чем-то договорился", чтобы прекратилась стрельба. Маша со своей стороны говорит, что никто не сможет понять, что такое война, пока в их дом не прилетите бомба.

Лично семья Ефросининой, как и миллионы украинцев, очень мечтает вернуться домой, и со своей стороны делает все возможное, чтобы приблизить нашу победу.

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