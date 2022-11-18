Украинский артист Артем Пивоваров поделился подробностями неприятного инцидента, который случился на одном из недавних концертов. Певец едва не разбил себе голову по вине фанаток, которые развязали ему шнурки. К счастью, музыкант вовремя это заметил. Фрагмент, как Артем опустился завязать шнурки и ответил девушкам на такой поступок, был опубликован в его Instagram-блоге.
"Вот что. Какой смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну класс! Ну это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро? Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше бы сняли одежду с меня", — сказал Пивоваров поклонницам.
На видео видно, что он все-таки дал автограф девушкам. В описании под роликом он спросил у своих подписчиков нормально ли то, как поступили зрительницы.
Реакция соцсетей
- "Личные границы? Уважение к артисту? Не, не слышали"
- "Испанский стыд"
- "Это вообще ненормально. Как можно себя так вести? Позор. Ужас. Еще смеются себе… Где культура? Где? Я понимаю, почему Артем такой злой на этом видео. Это недопустимо. Кошмар. Артём, ты очень крут"
- "Пытаются обратить на себя внимание любым способом… Не думают о последствиях"
Напомним, Настя Каменских и Артем Пивоваров зажгли новым треком "Там у тополі".