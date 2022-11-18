Фанатки, которые стояли рядом со сценой, развязали артисту шнурки. Он вежливо, но довольно эмоционально им ответил.

Украинский артист Артем Пивоваров поделился подробностями неприятного инцидента, который случился на одном из недавних концертов. Певец едва не разбил себе голову по вине фанаток, которые развязали ему шнурки. К счастью, музыкант вовремя это заметил. Фрагмент, как Артем опустился завязать шнурки и ответил девушкам на такой поступок, был опубликован в его Instagram-блоге.

"Вот что. Какой смысл этого? Чтобы я просто разбил себе голову? Ну класс! Ну это просто супер... Как закончить концерт максимально быстро? Просто развязать ему шнурки, чтобы он разбил себе голову. Уж лучше бы сняли одежду с меня", — сказал Пивоваров поклонницам.

На видео видно, что он все-таки дал автограф девушкам. В описании под роликом он спросил у своих подписчиков нормально ли то, как поступили зрительницы.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Личные границы? Уважение к артисту? Не, не слышали"

"Испанский стыд"

"Это вообще ненормально. Как можно себя так вести? Позор. Ужас. Еще смеются себе… Где культура? Где? Я понимаю, почему Артем такой злой на этом видео. Это недопустимо. Кошмар. Артём, ты очень крут"

"Пытаются обратить на себя внимание любым способом… Не думают о последствиях"

Напомним, Настя Каменских и Артем Пивоваров зажгли новым треком "Там у тополі".

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