Британский певец Эд Ширан опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил радостную новость.

У него родилась дочь, которую назвали Лайра Антарктика Сиборн Ширан. Малышка родилась в конце августа.

"И мама, и ребёнок чувствуют себя прекрасно, и мы здесь на седьмом небе от счастья", - написал Эд.