Ширан стал отцом / фото eastnews.ua

У него родилась дочь, которую назвали Лайра Антарктика Сиборн Ширан. Малышка родилась в конце августа.

"И мама, и ребёнок чувствуют себя прекрасно, и мы здесь на седьмом небе от счастья", - написал Эд.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич