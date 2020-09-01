Ширан стал отцом / фото eastnews.ua
Британский певец Эд Ширан опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил радостную новость.
У него родилась дочь, которую назвали Лайра Антарктика Сиборн Ширан. Малышка родилась в конце августа.
"И мама, и ребёнок чувствуют себя прекрасно, и мы здесь на седьмом небе от счастья", - написал Эд.
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