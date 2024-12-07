Певец рассказал, что новости о Лесике неутешительные.

Певец Михаил Хома обратился к своим поклонникам с просьбой о финансовой помощи для бывшего участника группы "DZIDZIO" Олега Турка.

Еще 5 декабря во время концерта во Львове у 57-летнего музыканта произошла остановка сердца прямо на сцене. Несмотря на оперативную реакцию присутствующих и медиков, которые оказали первую помощь и доставили его в реанимацию, состояние Лесика остается крайне тяжелым.

DZIDZIO подтвердил эту информацию в своем Instagram, где рассказал о ситуации и призвал фанов присоединиться к сбору средств на лечение музыканта. Он предоставил реквизиты жены Олега Турка для тех, кто желает поддержать семью в это сложное время.

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"Случилась беда. У Лесика во время выступления на сцене остановилось сердце. Сейчас он в реанимации в сложном состоянии. Срочно нужна наша финансовая помощь", - написал Дзидзьо в сториз.

Эта новость шокировала многих поклонников группы "DZIDZIO", ведь Лесик был не только талантливым музыкантом, но и яркой личностью, которая запомнилась своей энергичностью и позитивом. Сейчас все надеются на его выздоровление и молятся за него.

Сейчас Олег Турко находится в кардиологическом отделении реанимации одной из львовских больниц. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние.

Напомним, Дзидзьо навсегда отказался от своего образа и назвал причину.

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