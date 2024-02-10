Дзидзьо считает, что каждый должен быть на своем месте.

Певец Дзидзьо, который с начала полномашстабного российского вторжения выступает перед военными и собирает деньги на нужды украинской армии, высказался о мобилизации.

В интервью Анне Олицкой он сказал, что каждый должен заниматься своим делом. А если мобилизировать всех подряд, то выиграть войну не удастся.

"Мы каждый день собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым больше трех миллионов долларов собрал по миру. С первых дней, когда было самое страшное. Ездили к военным. Мы были с военными. Все должно быть профессионально. Мы не глупое государство, которое может себе позволить пихать людей куда-нибудь. У нас должны быть профессиональные руководители. И профессиональные люди, которые понимают, как это делать, как воевать", - сказал Дзидзьо.

Он также выразил надежду, что у руководства страны хватит ума правильно организовать систему мобилизации.

"Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп - в море. Это не о победить в войне. Выиграть войну можно только умом, деньгами, силой воли. Дай Бог нашему руководству разума. Чтобы отстроить так, чтобы каждый был на своем месте. Чтобы была сильная мощь", - добавил артист.

При этом он считает, что те, кому вручили повестки, должны идти на фронт.

"Должно быть руководство и каждый на своем месте. Когда каждый будет на своем месте, будет хорошо", - подытожил Дзидзьо.

Напомним, ранее известный украинский актер назвал условие для окончания войны.

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