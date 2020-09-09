Джван Йосеф показал фото дочки, которой полтора года.

Супруг Рикки Мартина и по совместительству шведско-сирийский художник Джван Йосеф опубликовал в Instagram фотографию маленькой дочери.

Пара воспитывает четверых детей. У супругов есть трое сыновей и дочка. В этот раз именно фото дочки растрогало сеть. Девочке всего 1,5 года, но она уже очень фотогенична.

"Влюбленный ежедневно", - написал Джван.

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Автор: Диана Могилевич