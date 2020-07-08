Джонни Депп: "К 14 годам я перепробовал все известные наркотики"

В Лондоне начался судебный процесс по иску актера.

В лондонском суде, где начался процесс по иску знаменитого голливудского актера Джонни Деппа против британской газеты The Sun, зачитали признания актера в том, что к 14 годам он попробовал все известные человеку наркотики.

Читайте такжеПодруга Эмбер Херд отказалась поддержать ее в суде против Джонни ДеппаКак пишет The Sun, адвокат газеты Саша Васс стремилась показать суду, что Депп не контролировал себя, находясь в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков. При этом Васс опиралась на свидетельства самого Деппа:

«Мое знакомство с алкоголем и всякими стимуляторами началось в очень раннем возрасте. Я помню, как моя мать просила покупать ей таблетки, успокаивающие нервы. Мне было 11 лет, когда меня вдруг осенило, что эти таблетки, очевидно, способны на многое. Например, избавить меня от боли, заставить ее замолчать. И когда в очередной раз я принес их домой, то тайком принял сам одну… К 14 годам я перепробовал все наркотики, известные человеку».

После этого Васс огласила список того, что Депп, по его собственным словам, употреблял с детства: кокаин, марихуану, ЛСД, антидепрессанты, которые продаются только по рецепту врача, экстази и, конечно, алкоголь. Джонни не стал ничего отрицать.

Ранее УНИАН писал, что в Лондоне начался громкий судебный процесс, на котором Джонни Депп рассказал о жизни в браке с Эмбер Херд.

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