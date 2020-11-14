В начале российской агрессии против Украины Джигарханян поддержал украинцев.

Ночью в больнице скончался 85-летний армянский, российский и советский актер и театральный режиссер Армен Джигарханян.

Об этом РИА Новости сообщил представитель Московского драматического театра под руководством Джигарханяна.

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В комментарии российскому Интерфаксу друг артиста Артур Согомонян заметил, что причиной смерти Джигарханяна стали возраст и болезни.

"К сожалению, Армен Борисович умер. Сердце остановилось в 6:00", - сказал он.

13 ноября Telegram-канал Mash писал, что актера срочно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В июне 2020-го Джигарханяна госпитализировали в одну из московских клиник. Тогда Согомонян рассказывал, что это сделали для профилактики. Это была шестая госпитализация актера за последние 2 года.

В апреле 2018 года у Джигарханяна случился инфаркт, он был в коме. После восстановления мужчина вернулся к репетициям в свой театр.

Армен Джигарханян широко известен работой в кино и театре. Зрители знают его, в частности, по фильмам "Собака на сене", "Али-Баба и сорок разбойников", "Ширли-мырли"

В начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями глупца.

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Автор: УНИАН