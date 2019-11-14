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Армена Джигарханяна доставили в реанимацию в тяжелом состоянии – СМИ

17:06, 14 ноября 2019
Звезды
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Джигарханяна госпитализировали / kino-teatr.ru

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Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас 84-летний актер находится в реанимации.

Утверждается, что у артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Он находится под постоянным наблюдением врачей.

Джигарханяна госпитализировали и в августе. Тогда у него обострилось давнее заболевание на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. 

Армен Джигарханян широко известен работой в кино и театре. Зрители знают его, в частности, по фильмам "Собака на сене", "Али-Баба и сорок разбойников", "Ширли-мырли"

Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака.

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Теги: #актер#звезды#Джигарханян в больнице