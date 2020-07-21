50-летняя Джей Ло поразила молодым видом
14:07, 21 июля 2020Звезды
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Певица поразила фанатов новым фото.
Джей Ло показала фото / instagram.com/jlo
Известная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фотографию, где позирует возле деревьев.
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50-летняя звезда заботиться о своем здоровье и о внешнем виде. Поэтому она всегда выглядит очень молодо.
"Сейчас как никогда важно защищать свое здоровье и благополучие. Каждый заслуживает того, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше... Уход за собой - ваше право! Но это не всегда легко, особенно сейчас", - написала Джей Ло.
На фото певица выглядит лет на 15 моложе. На лицо она нанесла нюдовый макияж и сделала кудряшки. Фото получилось очень солнечным.
Как сообщал УНИАН, 50-річна популярна співачка показала витончену фігуру в бікіні.
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