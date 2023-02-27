Команда этого фильма получила четыре награды.

В ночь на 27 февраля состоялась церемония награждения премией Гильдия киноактеров США, на которую будет ориентироваться самая престижная кинопремия "Оскар".

Фаворитом в этом году стала команда фильма "Все везде и сразу". Они забрали больше всего статуэток. Так, команда фильма получила награды в таких номинациях как "Лучший актерский состав в игровом кино", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана".

Сюжет фильма "Все везде и сразу"

В центре сюжета Эвелин, которая получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и способностям других версий себя. Она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно - известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться.

Что известно о фильме

Фильм состоит из трёх частей, названия которых образуют общее название фильма.

В картине сыграли Мишель Йео, Джонатан Ке Кван, Стефани Сюй, Джеймс Хонг, Джейми Ли Кертис и другие.

Интересно, что изначально главным героем фильма должен был быть мужчина. На это место рассматривали Джеки Чана, но когда с ним не удалось договориться, режиссеры решили сменить пол главного героя. Таким образом ключевым персонажем стала Мишель Йео.

Кто победил в других номинациях

Лучший актерский состав в драматическом сериале – "Белый лотос"

Лучший актерский состав в комедийном сериале – "Начальная школа "Эбботт"

Лучшая мужская роль – Брендан Фрейзер, "Кит"

Лучший актер в драматическом сериале – Джейсон Бейтман, "Озарк"

Лучший актер в мини-сериале – Сэм Эллиотт, "1883"

Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучшая актриса в драматическом сериале – Дженнифер Кулидж, "Белый лотос"

Лучшая актриса в мини-сериале – Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми"

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Хитрости"

Напомним, ранее прорывом года на BAFTA 2023 стал фильм "На Западном фронте без перемен".

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