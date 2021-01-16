По словам исполнительницы, у ее парня должен быть "живой ум", жажда знаний и карьерного роста.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, рассказала, какими чертами характера должен быть наделен ее будущий партнер.

Читайте также"Заниматься любовью на днях": украинская певица откровенно призналась, о чем мечтаетОб этом она написала в своем Instagram.

По словам певицы, у ее парня должен быть "живой ум", жажда знаний и карьерного роста.

Также среди прочего она перечислила:

живая душа: жажда жизни, любовь к природе и стремления духовно обогащаться;

no limits mindset - относительно реализации высшего потенциала;

открытость и простота общения: когда делишься сокровенным, а минуту назад просила туалетную бумагу подать;

отзывчивость;

ответственность за слова и действия;

похожий угол отклонения от адекватности и левел придурковатости чувства юмора.

Jerry Heil стала известной как видеоблогерша и кавер-исполнительница благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей.

Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из ее дебютного студийного альбома "Я – Яна".

Певица принимала участие в Национальном отборе на "Евровидение-2020".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН