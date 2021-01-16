Украинская певица, известная как Jerry Heil, рассказала, какими чертами характера должен быть наделен ее будущий партнер.
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По словам певицы, у ее парня должен быть "живой ум", жажда знаний и карьерного роста.
Также среди прочего она перечислила:
- живая душа: жажда жизни, любовь к природе и стремления духовно обогащаться;
- no limits mindset - относительно реализации высшего потенциала;
- открытость и простота общения: когда делишься сокровенным, а минуту назад просила туалетную бумагу подать;
- отзывчивость;
- ответственность за слова и действия;
- похожий угол отклонения от адекватности и левел придурковатости чувства юмора.
Jerry Heil стала известной как видеоблогерша и кавер-исполнительница благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей.
Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из ее дебютного студийного альбома "Я – Яна".
Певица принимала участие в Национальном отборе на "Евровидение-2020".
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