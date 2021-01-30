Девушка не скрывает желания встретить вторую половинку.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, не скрывает, что находится в активном поиске своей второй половинки. На этот раз она решила напомнить об этом, сверкнув стальным прессом на новом снимке.

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«С 16 лет, как я Джерри Хейл, меня раздражало, когда спрашивают: «Джерри, где твой Том?». А теперь я думаю: А где мой Том?» - написала она в подписи к снимку.

Подписчики певицы поддержали своего кумира комплиментами и шуточными комментариями:

«Том дочитывает третий том Толстого», «Как пела Земфира: «а девочка созрела», «Я тут», «Том Хенкс?», «Нужно устроить конкурс на Тома», «Он ищет ответ на вопрос «а где моя Джерри», «На диване смотрела?».

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Автор: УНИАН