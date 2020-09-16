Клип исполнительница презентовала 15 сентября.

Украинская певица известная как Jerry Heil показала серию фото со съемок клипа на песню «Бомба, ракета, пушка, граната» и нарвалась на критику.

Читайте также"До сих пор не женщина": певица Jerry Heil сделала откровенное признание (фото)Снимки она опубликовала в своем Instagram.

«В этот праздничный день желаю вам, чтобы ваши люди видели в вас лишь самое прекрасное», – отметила она в подписи к фото.

Поклонники певицы забросали ее комплиментами: «Своеобразная», «Лучшая», «Как красиво».

Хотя были и такие, кто раскритиковал прическу исполнительницы: «Если честно, то тебе не идет челка».

Новый клип Jerry Heil

Видеоролик на песню «Бомба, ракета, пушка, граната» певица презентовала 15 сентября.

В основе сюжета клипа история девушки, которая зависима от шопинга и так мечтает о карьере курьера, что бросает ради этого старую работу в офисе.

На площадке было задействовано огромное количество актеров, а в сценах с танцами участвовали украинские звезды ТикТок – блогеры из Top Team House.

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Автор: Катерина Шварц