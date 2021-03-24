Украинская певица, известная как Jerry Heil, показала «целлюлит» на бедрах и пообещала фанатам публиковать «пузатые» фото с отдыха.
Читайте также"Крайние меры": певице Jerry Heil советуют снятся обнаженной совета просмотровСнимками «целлюлита» исполнительница похвасталась в своем Instagram. А сделаны они были во время съемок для украинского Vogue.
«Знакомьтесь, это мистер Цилик. Еще тот Дон Жуан. Обожает женские ляжки! Сегодня даже друг признал, что я поднабрала. А я затекла! Вот сидела-думала, почему. Мозг почти стер из памяти, что произошло несколько дней назад. Я вам просто покажу свой плотный субботний график... Догадайтесь, что? Правильно! Поела и уснула! И так до 8 вечера! То есть, я хавала тупо целый день. Зато чурчхела была без сахара», - подписала певица снимки.
Jerry добавила, что пообещала себе постить «пузатые фотки с отдыха», чтобы вспоминать: ничто не проходит бесследно.
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