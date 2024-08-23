Знаменитости подали на развод 20 августа.

После двух лет в браке известная американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек официально подали на развод. Теперь стало известно, в чем причина их разрыва.

Как пишет издание US Magazine, заявление о разводе в суд относила сама Джей Ло. В документах, где нужно было указать причину развода, артистка отметила довольно банальный вариант "непреодолимые разногласия". То есть, что они с Аффлеком не пришли к взаимопониманию.

Также в заявлении говорилось, что звезда Голливуда не претендует на супружеские алименты и не хочет выплачивать их мужу после разрыва. Однако Лопес планирует разделить совместно нажитое имущество с Беном. У супругов не было брачного договора, поэтому все состояние за два года считается общим. Сейчас объемы их собственности неизвестны, они "будут определены" после решения суда о разводе.

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В дополнение, Дженнифер откажется от фамилии возлюбленного. Документы были поданы 20 августа - во вторую годовщину свадьбы пары. Но фактической датой расставания влюбленных является 26 апреля 2024 года.

Инсайдеры отмечают, что сейчас 55-летней звезде сцены нужно поставить на паузу личную жизнь и сосредоточиться на себе.

"После четырех неудачных браков ее друзья считают, что ей стоит заглянуть внутрь и сосредоточиться на себе, а не на том, кем хотят ее видеть другие, и наконец понять, кем она есть и чего она хочет от своего будущего", - указало лицо, приближенное к певице.

К слову, актер и артистка поженились в 2022 году. Свадьба была тайной. С марта 2024 года пара не появлялась на публике вместе. О кризисе в браке знаменитостей слухи распространились в апреле, а теперь одна из самых известных пар Голливуда распалась.

Напомним, ранее друг Джей Ло и Бена Аффлека рассказал, почему их брак распался.

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