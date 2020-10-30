Дженнифер Лопес поразила осенним нарядом / скріншот
Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала безупречный осенний наряд.
Читайте также"Это невозможно!": 51-летняя Дженнифер Лопес подразнила фанатов фигурой в откровенном бикини (фото)Кадрами нового образа звезда поделилась в своем Instagram.
51-летняя Дженнифер предстала в стильной юбке-карандаш из черной кожи и свитере из мягкого кашемира цвета фуксии. Образ ее дополнили широкий пояс и несколько золотых украшений.
В комментариях поклонники певицы восхитились ее изысканным вкусом. Некоторые признаются ей в любви и предлагают руку и сердце.
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