Поклонники певицы были потрясены ее изысканным вкусом.

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала безупречный осенний наряд.

Читайте также"Это невозможно!": 51-летняя Дженнифер Лопес подразнила фанатов фигурой в откровенном бикини (фото)Кадрами нового образа звезда поделилась в своем Instagram.

51-летняя Дженнифер предстала в стильной юбке-карандаш из черной кожи и свитере из мягкого кашемира цвета фуксии. Образ ее дополнили широкий пояс и несколько золотых украшений.

В комментариях поклонники певицы восхитились ее изысканным вкусом. Некоторые признаются ей в любви и предлагают руку и сердце.

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Автор: УНИАН