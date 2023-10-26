Он рассчитывал на то, что это останется в тайне.

Американский певец Джастин Тимберлейк отреагировал на слова своей экс-возлюбленной Бритни Спирс о том, что он заставил ее сделать аборт. Однако с представителями прессы музыкант общался не лично, его слова передал другой собеседник издания Daily Mail.

По словам приближенного к Джастину человека, артист был убежден, что избавление от ребенка - было их с Бритни общим решением.

"Джастин считал, что решение, которое они приняли, было совместным, и он намерен никогда не говорить об этом и сохранить в тайне навсегда", - рассказал инсайдер.

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После того, как Бритни рассказала об этом в своих мемуарах "Женщина во мне", Тимберлейк был возмущен. Он надеялся, что это останется сугубо между ними.

Комментировать что-то публично артист не планирует, так как не чувствует сейчас поддержки.

"Теперь, когда Бритни вспомнила об этом, и это будет вечно жить в ее книге, и все, что она решит вспомнить, Джастин попытается ничего не обсуждать, потому что он знает, что бы он ни сказал с этого момента, скорее всего, будет использовано против него", - подытожил собеседник издания.

Напомним, в 1997-2002 годах Джастин Тимберлейк встречался с Бритни Спирс. В период их отношений певица забеременела, однако, как она рассказала позже, она выпила таблетку, провоцирующую самопроизвольный выкидыш.

После таких подробностей фанаты ополчились против Тимберлейка, потому что Бритни уверила, что именно Джастин заставил ее это сделать.

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