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Звезды на карантине: Бибер показал в Instagram свою розовощёкую сестренку (фото)

13:00, 15 мая 2020
Звезды
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Джастин Бибер: инстаграм / instagram.com/justinbieber

Фотография с младшей сестрой, которую звезда нежно обнимает, появилась на его странице в Instagram.

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«Дорогая девочка, ты вырастешь и станешь уверенной, сильной, доброй, сочувствующей и влиятельной женщиной», – подписал певец фото.

Бибер и сестра выбрали для снимка шапки горячих теплых цветов и вместе сели на кожаном диване. Сидя на коленях у брата, девочка смотрела прямо в камеру, а знаменитость – на нее.

В интервью в 2015 году Джастин Бибер впервые рассказал о сложных отношениях с отцом, с которым виделся в детстве только на выходных.

Как сообщал УНИАН, популярная американская певица Кэти Перри представила новый клип, в котором предстала полностью обнаженной.

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Теги: #Канада#карантин#тур Джастина Бибера