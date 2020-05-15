Звезды на карантине: Бибер показал в Instagram свою розовощёкую сестренку (фото)
Популярный певец Джастин Бибер проводит больше времени с младшими братьями и сестрами в самоизоляции в Канаде.
Фотография с младшей сестрой, которую звезда нежно обнимает, появилась на его странице в Instagram.
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«Дорогая девочка, ты вырастешь и станешь уверенной, сильной, доброй, сочувствующей и влиятельной женщиной», – подписал певец фото.
Бибер и сестра выбрали для снимка шапки горячих теплых цветов и вместе сели на кожаном диване. Сидя на коленях у брата, девочка смотрела прямо в камеру, а знаменитость – на нее.
В интервью в 2015 году Джастин Бибер впервые рассказал о сложных отношениях с отцом, с которым виделся в детстве только на выходных.
Как сообщал УНИАН, популярная американская певица Кэти Перри представила новый клип, в котором предстала полностью обнаженной.