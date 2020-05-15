Беременная Кэти Перри с огромным животом снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео)

Кэти Перри представила новый клип, в котором появилась полностью обнаженной.

Популярная американская певица Кэти Перри представила новый клип, в котором появилась полностью обнаженной.

Видео снято в живописном месте возле каменистого водопада. Именно там, беременная Перри разделась и решила поплавать полностью голой.

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"Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы сами себе поставили, независимо от того, что могут думать другие. Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир. Каждый из нас - один из более семи миллиардов, с собственной историей прочности и устойчивости. Я надеюсь, что это станет саундтреком для ваших мечтаний... особенно тех, которые мы оставили позади", - отметила певица в комментарии к видео.

Поклонники похвалили новый клип певицы.

"Эта песня невероятно красивая", "Кто сказал, что беременные женщины не прекрасны?", "Это то, что называли прогрессией, ростом и зрелостью. Кэти сделала это", - писали под видео восторженные фанаты.

Напомним, что Кэти Перри ждет ребенка от своего бойфренда Орландо Блума.