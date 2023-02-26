Врачи не смогли сделать ей укол, поэтому спасать ситуацию пришлось ее помощникам.

Украинская певица Джамала на днях должна была выступить на благотворительном концерте в Польше, однако ее выступление оказалось под угрозой срыва.

Перед выходом на сцену знаменитости стало плохо, поэтому пришлось вызывать "скорую". Джамала подозревает, что ее плохое самочувствие было связано с завтраком в аэропорту.

"За 15 минут до выхода было вот так. Думала, как собраться. Поняла, что могу только лежать. Было плохо… Съела утром завтрак в аэропорту", - написала певица.

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Она добавила, что ей удалось полежать на диване из коробок, так как другого места не было.

"Вызвали "скорую", они уехали. К сожалению, укол сделать не удалось", - добавила Джамала.

Также звезда рассказала, что ей помогли ее помощники. Они принесли ей лекарства, благодаря которым ей удалось прийти в себя. И она таки выступила на концерте.

Напомним, ранее бывший муж Ани Лорак попал в больницу. Своим фанатам он показал снимок, сделанный в больничной палате - там он лежит под капельницей.

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