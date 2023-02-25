45-летний Мурат Налчаджиоглу сообщил не очень приятные новости в своем блоге.

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу сообщил о госпитализации. Данной новостью он поделился с подписчиками своего Instagram-блога в пятницу, 24 февраля. Подробностей он не раскрыл, также не сообщил Мурат и диагноз, с которым он попал в больницу.

Своим фанатам он показал снимок, сделанный в больничной палате - там он лежит под капельницей.

Известно только то, что у Налчаджиоглу поднялась высокая температура, которая долго держалась. Из-за этого он сам обратился в частную клинику. Больше бизнесмен о своем состоянии ничего не говорил.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу

Турецкий бизнесмен, который владеет косметическим бизнесом в Киеве. В СМИ его начали активно обсуждать как мужа Ани Лорак - в браке с певицей он пробыл с 2009 по 2019 год.

Расстались они по желанию Ани из-за измены Мурата. Но оказалось, что в тяжелые для Украины времена Налчаджиоглу находится здесь и помогает военнослужащим, а его бывшая жена стала предательницей, подло забыла родную страну и зарабатывает кровавые деньги в России.

Напомним, недавно Лорак показала нового возлюбленного-иностранца.

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