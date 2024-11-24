Певица поделилась трогательными фотографиями малыша и рассказала о радости материнства.

Известная украинская певица Джамала, которая активно совмещает творчество с воспитанием троих сыновей, недавно отпраздновала маленький праздник - полугодие младшего сына Алима. По этому случаю певица опубликовала на своей странице в Instagram серию трогательных фотографий, на которых запечатлена вместе с малышом.

"Алиму сегодня 6 месяцев. Но я вообще не понимаю, как мы жили без тебя. Ты наше солнце, которое согревает в любую погоду", - поделилась радостью Джамала.

На фотографиях можно увидеть нежные объятия мамы и сына, а также игры Алима со старшими братьями - 6-летним Эмиром и 4-летним Селимом. Джамала выглядит счастливой и расслабленной, наслаждаясь моментами семейного счастья.

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Певица известна своей открытостью и часто делится с поклонниками подробностями своей жизни, включая радости материнства.

Она неоднократно признавалась, что рождение детей изменило ее жизнь и наполнило ее новым смыслом.

Кто такая Джамала?

Джамала - это известная украинская певица крымскотатарского происхождения, которая прославилась своим мощным вокалом и уникальным стилем, сочетающим в себе элементы джаза, соула, фанка, фолка и world music. Джамала обладает широким вокальным диапазоном и выразительной манерой исполнения. Ее музыка сочетает в себе различные жанры и влияния, создавая неповторимый стиль.

Певица выпустила несколько успешных альбомов, гастролировала по всему миру и получила многочисленные награды, включая "YUNA", "Elle Style Awards" и Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.

Напомним, известная украинская певица Джамала поделилась редкими кадрами со своими тремя сыновьями.

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