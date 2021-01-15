Артистка сообщила, что начинает борьбу с лишними килограммами.

Известная украинская певица Джамала рассказала поклонникам, что набрала лишних килограммов.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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По словам артистки, в последнее время она поправилась на 10 килограммов.

"Здесь (на фото - УНИАН) я вешу 59 кг. Сейчас мой вес - 69 кг", - раскрыла секрет певица.

Джамала настроена оптимистично и постарается избавиться от лишнего веса:

"Итак, начинаю борьбу с накопленной "десяточкою"! Если интересно, буду делиться с вами своими успехами и новыми правилами", - написала певица.

Напомним, что в прошлом году Джамала стала мамой во второй раз. Певица родила сына.

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Автор: Екатерина Лиманская