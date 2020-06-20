Джамала во второй раз стала мамой (фото)

36-летняя Джамала родила второго малыша.

Украинская певица крымско-татарского происхождения, победитель Евровидения Джамала второй раз стала мамой. 36-летняя исполнительница родила сына, которого назвала Селим-Гирай. Мальчик появился на свет вчера, 19 июня.

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Радостной вестью Джамала поделилась на своей личной странице в Instagram. Звезда показала фото из роддома, на котором позировала рядом с мужем Бекиром и новорожденным сыном.

Певица призналась, что родила второго ребенка в прогнозируемую дату и даже время родов, что случается крайне редко.

"Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш", – написала Джа.

Радостной новостью о рождении второго сына поделился и муж Джамалы - Бекир.

Как писал УНИАН, о своей беременности певица сообщила поклонникам еще в феврале. Тогда она опубликовала фото со своим мужем Бекиром Сулеймановым и их сыном Эмиром-Рахманом, на котором держалась за округлый живот.

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, пристыдил меня, что я вновь не одна. И за секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри жду тебя, да что там – души не чаю в тебе. Нет, невозможно стать более опытными и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!"– прокомментировала фото Джамала.

Поклонники радостно восприняли известие о второй беременности певицы и засыпали ее радостными поздравлениями в комментариях.

Беременность у Джамалы протекала достаточно активно. Певица почти ежедневно публиковала невероятно красивые фотосессии дома, давала online-концерты на карантине и весело проводила время со своим сыном.

Напомним, 26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова. Торжественная церемония проходила в Исламском культурном центре города Киева в национальных традициях. Уже в конце ноября победительница "Евровидения-2016" объявила поклонникам о своей беременности.

27 марта 2018 года Джамала родила первенца, которого назвала Эмиром-Рахманом Сейт-Бекиром оглы Сулеймановым. В этом году мальчику исполнилось 2 года.

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