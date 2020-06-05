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"Бьюти-блогеры, покиньте экраны": Джамала устроила мастер-класс по мейкапу (видео)

09:10, 05 июня 2020
Звезды
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Джамала дала мастер-класс по мейкапу / Скриншот

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Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица создала легкий макияж с использованием минимума косметики.

"Со мной это происходит в первый раз. Я, правда, никогда не красилась, не делала мейк на камеру", - призналась Джамала.

"Я попрошу всех скептиков, профессионалов, бьюти-блогеров визажистов покинуть экран, потому что все сейчас будет не так, как вы себе представляли", - предупредили в начале ролика певица.

Для своего мейка Джамала использовала тональную основу нескольких оттенков, гель для бровей и тени в нескольких цветах.

Как сообщал УНИАН, ранее Джамала показала новый образ в необычном головном уборе.

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Теги: #видео#Джамала