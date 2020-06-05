"Бьюти-блогеры, покиньте экраны": Джамала устроила мастер-класс по мейкапу (видео)
Известная украинская певица Джамала показала, как она наносит свой повседневный макияж.
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Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.
Певица создала легкий макияж с использованием минимума косметики.
"Со мной это происходит в первый раз. Я, правда, никогда не красилась, не делала мейк на камеру", - призналась Джамала.
"Я попрошу всех скептиков, профессионалов, бьюти-блогеров визажистов покинуть экран, потому что все сейчас будет не так, как вы себе представляли", - предупредили в начале ролика певица.
Для своего мейка Джамала использовала тональную основу нескольких оттенков, гель для бровей и тени в нескольких цветах.
Два с половиной месяца я, как и все мы, была в самоизоляции дома. В это время я снимала видео-каверы, участвовала в Eurovision Home Concerts, делала невероятное количество фотографий в домашних луках, не прибегая к услугам визажистов и стилистов. Когда мне предложили показать на камеру, как же выглядит мой мэйкап, я сначала долго сомневалась и смущалась. Я правда считаю, что никаких особых знаний в этой сфере у меня нет, но есть желание показать другим девушкам, что это может быть легко, с юмором. Для самостоятельного макияжа не всегда должны быть фундаментальные знания в этой сфере. Я всегда прибегаю к помощи профессионалов, но, если так получилось, то держите такой бьюти-блог 😂 И воспринимайте его с улыбкой и хорошим настроением! ⠀ #makeup
Как сообщал УНИАН, ранее Джамала показала новый образ в необычном головном уборе.
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