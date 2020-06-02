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В красном тюрбане: Джамала показала новый образ (фото)

09:45, 02 июня 2020
Звезды
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Джамала / фото instagram.com/jamalajaaa

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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Джамала запечатлена крупным планом. Изюминкой ее образа стал красный шёлковый тюрбан, который она надела на распущенные волосы. 

Одета певица в темный свитер (или платье, на фото не видно) с ярким принтом в стиле стрит-арт. Свой образ она дополнила массивными серьгами.

"Очень красивая", - поспешили отметить фолловеры.

Напомним, недавно Джамала показала поклонникам свою коллекцию вышиванок

Джамала в новом образе / фото instagram.com/jamalajaaa

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Теги: #Джамала#фото