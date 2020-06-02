В красном тюрбане: Джамала показала новый образ (фото)
09:45, 02 июня 2020Звезды
152 0
Артистка сделала селфи в необычном головном уборе.
Джамала / фото instagram.com/jamalajaaa
Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016" порадовала поклонников новыми фото.
Читайте такжеБеременная Джамала показала заметно округлившийся животик (фото)
Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Джамала запечатлена крупным планом. Изюминкой ее образа стал красный шёлковый тюрбан, который она надела на распущенные волосы.
Одета певица в темный свитер (или платье, на фото не видно) с ярким принтом в стиле стрит-арт. Свой образ она дополнила массивными серьгами.
"Очень красивая", - поспешили отметить фолловеры.
Напомним, недавно Джамала показала поклонникам свою коллекцию вышиванок.
Джамала в новом образе / фото instagram.com/jamalajaaa
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter