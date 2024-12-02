Джада Пинкетт-Смит рассказала, что изменилось в ее жизни за последнее время.

Жена знаменитого американского актера, звезды "Людей в черном", "Я, робот" Уилла Смита - актриса Джада Пинкетт-Смит - сообщила, что в ее личной жизни произошли кардинальные изменения. Артистка, известная по картинам "Крик 2", "Готэм", закрутила новый роман.

Об этом звезда объявила на своей странице в Instagram. Оказалось, что знаменитость состоит в отношениях с девушкой. На откровенное признание Джада решилась в подписи к фото, на котором она показалась в ванной спиной к камере.

Как написала Пинкетт-Смит, долгое время она пыталась найти счастье в своей жизни и искала радости даже в мелочах. Ей удалось научиться этому. А осознала она это тогда, когда, по ее словам, избранница нанесла ей маску на лицо и актриса сидела в ванной и наблюдала из окна за птицами.

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Таким образом жена голливудского актера впервые призналась, что ее сердце занято и отметила, что она влюбилась в девушку. Однако пока Пинкетт-Смит не готова показывать свою избранницу и раскрывать, кто она такая.

"В последнее время я была одержима "поиском магии в обыденности". Открытием простых радостей, которые переносят меня в настоящее время, что усиливает связь с собой и другими. Например, наблюдением за полетом ястребов за окном ванной моей девушки, сидя в ее ванне после того, как она нанесла мне на лицо грязевую маску, которая сделала мою кожу такой счастливой. Хочу поделиться этим с вами", - написала Джада.

Отметим, что Смит и Пинкетт придерживались полигамных отношений. В 2023 году они сообщили, что больше не вместе. Оказалось, что пара, которая в браке с 1997 года уже не состоит в отношениях с 2016. При этом они до сих пор остаются супругами и, похоже, не планируют разводиться. У них есть двое детей - 24-летняя дочь Уиллоу и 26-летний сын Джейден.

Напомним, ранее режиссер "Людей в черном" раскрыл правду об Уилле Смите. Он рассказал забавную историю, которая произошла во время съемок фильма с актером.

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