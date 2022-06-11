По его словам, политик не обижается на шутки о себе.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который часто пародирует президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о реакции политика на шутки о себе. Юрий уверяет - Владимир Александрович не обижается на пародии, ведь сам ранее пародировал чиновников.

В интервью Славе Демину Юрий Великий вспомнил, что записал свою первую любительскую пародию на Зеленского в день его инаугурации. Благодаря парику и хрипловатому голосу образ удается повторить максимально точно.

Также Юрий рассказал, что с Зеленским встретился в 2019 году на иностранной конференции, где рассказал несколько шуток. Знакомы они были еще с 2006 года.

Напомним, ранее двойник президента Зеленского Юрий Великий рассказал о хейте в свой адрес.

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