Юрий Великий периодически выпускает на YouTube-канале смешные выпуски на актуальные темы.

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал своих поклонников новой пародией на россиян. В своем видео он задействовал известного журналиста Владимира Золкина, который записывает интервью с пленными оккупантами. Так, согласно сюжету, Золкин звонит жене пленного "Ваньки", которую сыграла звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова.

"Он погиб? Он погиб в плену? А, жив… А когда он погибнет? Вы бы могли узнать? Я просто себе уже "Lada" присмотрела такую красненькую, под цвет ногтей. А их всего две осталось. Они здесь вообще как горячие пирожки разлетаются", - сказала "жена оккупанта" в ответ на новость о том, что ее супруг в плену.

Сам пленный оккупант, роль которого и сыграл Юрий Великий, также взял трубку, чтобы пообещаться со своей "женой". Однако та ответила: "Слышь, набери меня, пожалуйста после 7 вечера, я просто сейчас на маникюре".

Оккупант говорит: "Настя, ты что, дурная? Какое после 7? Я же тебе говорю, я в плену на Украине".

Женщина ответила: "А я в салоне на маникюре, я сюда месяц ждала, чтобы попасть. Трудно записаться".

Новая пародия Юрия Великого

Кто такой Юрий Великий

Украинский комик, пародист, юморист, актёр "Квартал 95". В "квартал" Юрий пришел в 2019 году после того, как оттуда в политику ушел Владимир Зеленский. В "Вечернем квартале" Великий неоднократно пародировал действующего президента - его хриплый голос, жесты, высказывания.

Напомним, звезда "Квартала 95" Великий жестко высмеял минобороны РФ и их поражение на фронте.

Также УНИАН писал, что "двойник" Зеленского спародировал Путина, застрявшего на колесе обозрения.

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