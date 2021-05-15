Леся Никитюк в Одессе / фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в Одессу и уже поделилась первым снимком оттуда.
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«Когда я прилетаю в Одессу, все начинают обниматься», – подписала она снимок.
На фото Леся позирует в джинсах, пиджаке и коротком топе.
«Класс», «Вау», «Красивая какая», «Какая леди», «Нереальная красотка», «Двойная порция красоты на фото», - отреагировали поклонники ведущей в комментариях под постом.
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