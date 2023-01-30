Великий сделал новую пародию на Зеленского / скриншоты

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, прославившийся пародиями на президента Украины Владимира Зеленского, насмешил новой импровизацией. Он пошутил о так называемой "ссоре" президента и его жены Елены Зеленской.

В интервью для Натальи Мосейчук "двойник" Зеленского рассказал, будет ли делать новые пародии на президента. Во время беседы ведущая вспомнила недавнее интервью, в котором речь шла об отношениях Елены Зеленской и ее мужа. Тогда Зеленский сказал, что ему никто не готовит завтрак.

Реакция Зеленской на слова президента / скриншот

Эта тема насмешила украинцев, ведь реакцию Первой леди нужно было видеть. Она посмотрела на Зеленского таким взглядом, что, возможно, даже сам президент пожалел о сказанном. Комментируя эту тему, Великий начал импровизировать.

Видео дня

"Двойник" президента пошутил, что сейчас Зеленскому действительно никто не готовит завтраки. Мало того, он остался еще и без ужинов.

"Знаете, Наталья, я не буду сейчас делать никаких заявлений. Потому что когда ты что-то говоришь, когда рядом находится женщина, нужно каждое слово выверять, думать о том, что говоришь. Вы правильно сказали, я вместе с женой давал интервью каналу CNN. И я как-то неуверенно там сказал, что мне завтраки никто не готовит. Жена так посмотрела на меня... И сейчас я могу уверенно сказать, что теперь мне завтраки никто не готовит. Я вам больше скажу, мне уже ужин никто не готовит. Хорошо хоть Ермак хот-доги на заправках покупает... Я даже звонил в "Сниданок с 1+1", там мне сказали, что они завтраки тоже готовить не будут", - сказал Великий голосом Зеленского.

Напомним, недавно "двойник" Зеленского из "Квартала" примерил макияж и спародировал глупую россиянку.

Вас также могут заинтересовать новости: