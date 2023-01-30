Юрий Великий пошутил о последствиях для Зеленского, который жаловался, что ему не готовят завтраки.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, прославившийся пародиями на президента Украины Владимира Зеленского, насмешил новой импровизацией. Он пошутил о так называемой "ссоре" президента и его жены Елены Зеленской.

В интервью для Натальи Мосейчук "двойник" Зеленского рассказал, будет ли делать новые пародии на президента. Во время беседы ведущая вспомнила недавнее интервью, в котором речь шла об отношениях Елены Зеленской и ее мужа. Тогда Зеленский сказал, что ему никто не готовит завтрак.

Эта тема насмешила украинцев, ведь реакцию Первой леди нужно было видеть. Она посмотрела на Зеленского таким взглядом, что, возможно, даже сам президент пожалел о сказанном. Комментируя эту тему, Великий начал импровизировать.

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"Двойник" президента пошутил, что сейчас Зеленскому действительно никто не готовит завтраки. Мало того, он остался еще и без ужинов.

"Знаете, Наталья, я не буду сейчас делать никаких заявлений. Потому что когда ты что-то говоришь, когда рядом находится женщина, нужно каждое слово выверять, думать о том, что говоришь. Вы правильно сказали, я вместе с женой давал интервью каналу CNN. И я как-то неуверенно там сказал, что мне завтраки никто не готовит. Жена так посмотрела на меня... И сейчас я могу уверенно сказать, что теперь мне завтраки никто не готовит. Я вам больше скажу, мне уже ужин никто не готовит. Хорошо хоть Ермак хот-доги на заправках покупает... Я даже звонил в "Сниданок с 1+1", там мне сказали, что они завтраки тоже готовить не будут", - сказал Великий голосом Зеленского.

Напомним, недавно "двойник" Зеленского из "Квартала" примерил макияж и спародировал глупую россиянку.

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