Во время очередной атаки россиян на Киев обломки ракеты упали вблизи со школой, где находились дети певца.

Известный украинский певец и продюсер MONATIK рассказал, как вблизи школы, где учатся его сыновья Даниил и Платон, упали обломки российской ракеты. По словам певца, мальчики довольно мужественно вели себя во время ракетной атаки на Киев.

MONATIK поделился, что сильно испугался за детей. Как рассказал певец, он пытался сдерживать эмоции, чтобы успокоить жену Ирину. Артист считает, что его детям просто повезло, потому что обломки упали не на саму школу, а возле нее:

Мы были на съемках. Честно признаюсь, я не показывал жене, что у меня душа в пятки упала. Тут начали друзья звонить. Я потом увидел новости, что там-то ударило, а это наша школа. Честно, пронесло. Если бы в школу попало, то я уже просто не представляю, как бы там жизнь вернулась внутри меня. Мы успокоились, поговорили, детей успокоили.

MONATIK рассказал, как успокаивал сыновей, а также указал, что они мужественно пережили эту ситуацию.

"Они реально ходили дома как герои. Как-то так психологически удалось их успокоить тем, что они достойно прошли очень сложный момент, по-мужски, мужественно", - рассказал артист.

Певец также раскрыл подробности личного общения с детьми. MONATIK поделился, как они с женой объясняют сыновьям кровавые события, которые происходят в Украине. Он добавил, что Даниил и Платон регулярно ходят на митинги в столице. При этом дети, по словам певца, осознают важность протестов и, почему важно отстаивать свои права.

"Мне хотелось им показать, что такое единство, как нужно бороться за свободу и свои права. Я сам к этому пришел только во время полномасштабного вторжения. И это же акция, которая касается наших пленных, это важный момент. Они четко понимали, что они несут, какой месседж, они очень сообразительные ребята", - отметил MONATIK.

Напомним, ранее Монатик в прямом эфире вспомнил о своих сыновьях и довел всех до слез.

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