Он рассказал о смелости своих детей и о том, что они остаются в Украине во время войны.

Артист и волонтер MONATIK стал приглашенным гостем нового большого шоу на телеканале ТЕТ "Украина невероятных людей". Проекта-вдохновения, собравшего на одной сцене талантливых и влюбленных в жизнь мечтателей всех возрастов.

Во втором выпуске MONATIK, ведущих Юлию Санину, Тимура Мирошниченко и зрителей в зале поражали восемь мощных участников – от воздушных гимнастов и военных инструменталистов до детей-вундеркиндов и маленьких больников. В частности, пара танцовщиков из Ивано-Франковска Инесса и Тимофей в свои 6 и 7 лет показали проникновенное танго под легендарную украинскую песню "Гуцулка Ксеня", чем покорили сердце приглашенного гостя.

"Невероятные дети Инесса и Тимофей. Это сплошное вдохновение и удовольствие. Думаю, их номер я буду пересматривать и показывать своим детям. Они за год взяли 19 кубков. Я и себе подумал, что пора возвращаться в танцы", – поделился MONATIK.

Видео дня

Певец признался, что истории украинских детей, вынужденных жить в темное время войны, доводят его до слез. Он как отец видит, что враг разрушает счастливое детство и его сыновей – Дани и Платона, но в то же время увлекается их смелостью оставаться в Украине, несмотря ни на что.

"Полномасштабное российское вторжение разбило нас всех изнутри, и лично мне собраться было очень сложно. Я горжусь тем, что моя семья сегодня со мной. Я горжусь своими детьми, их смелостью. Тем, что очень часто они просыпаются ночью и идут в бомбоубежище вместе с нами, все понимая, со смелыми глазами. Мне очень жаль, что их детство проходит так, но я горжусь тем, как они к этому относятся. Они очень сильные", – чувственно высказался артист.

MONATIK подчеркнул, что отвлечься от войны невозможно, но такие проекты, как "Украина невероятных людей", помогают переживать ее немного легче.

"Честно признаюсь, я загрустил по таким эмоциям. Их действительно очень не хватает. Поэтому я считаю, что "Украина невероятных людей" – очень важный проект сегодня. Я вдохновляюсь и убеждаюсь в том, что творчество должно жить. В темное время она способна дарить свет", – прокомментировал певец.

Вдохновляться уникальными, несгибаемыми талантами вместе с Юлией Саниной, Тимуром Мирошниченко и приглашенными звездами зрители могут каждую субботу в 19:00 на телеканале ТЕТ в проекте "Украина невероятных людей".

Вас также могут заинтересовать новости: