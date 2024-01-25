У артистки пищевое отравление.

Украинская певица Анна Тринчер сейчас отдыхает на Бали. На какое-то время она исчезла из социальных сетей, из-за чего поклонники начали бить тревогу.

Выяснилось, что артистка во второй раз отравилась, поэтому какое-то время она находилась под капельницей.

"Помогите! Я во второй раз отравилась на Бали, и в этот раз намного хуже", - поделилась Тринчер в инста-сториз.

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Также она показала "скорую помощь", которая приехала ей на помощь. По словам Анны, она была вынуждена потратить 360 долларов (13,5 тысяч гривень), чтобы врачи стабилизировали ее состояние.

После капельницы Тринчер решила отдохнуть и полежать в номере.

При этом она сообщила, что успела снять для поклонников много впечатляющего контента, от которого они будут в "эстетической и духовной коме".

Напомним, ранее об отравлении сообщила актриса Ольга Сумская. Во время отдыха в Австрии ей стало плохо.

"Съев австрийского сыра горгонзола, я почувствовала себя плохо. Видимо таки где-то проклятая плесень подействовала", - рассказала Ольга.

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