4-летняя Соня побывала на съемках новогодней программы.

Известная украинская певица Наталья Могилевская впервые показалась с младшей приемной дочерью на публике. Звезда приехала с девочкой на съемки новогоднего шоу и показала, как выступает на сцене.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, на котором поделилась моментами со съемок "Новогоднего Вечернего квартала". В этот день с ней впервые на работу приехала 4-летняя Соня. Девочка побывала за кулисами, увидела, как звездная мама исполняет песни на сцене и посетила ее репетицию перед выступлением.

Дочь исполнительницы увидела, как все устроено за кулисами шоу, в частности, съемочную площадку и гримерку мамы. А позже Соня даже смогла выйти на сцену, где уже шла активная подготовка к записи программы.

Там Могилевская познакомила девочку со своими коллегами-звездами. Она пообщалась во время репетиции с юмористом и ведущим Юрием Ткачом, а также актрисой Студии "Квартал 95" Ириной Гатун. Заметно, что кроха пока стесняется незнакомых людей и сразу идет в объятия к маме.

"Впервые побывала у мамы на работе... Новогодний огонек", - написала под видео Наталья.

А вот в комментариях поклонники предположили, что в будущем Соня может пойти по стопам Могилевской и также стать артисткой. Подписчики пожелали девочке счастья и успехов:

"Вы просто красавицы. У меня аж слезы на глазах"

"Это так мило и тепло"

"Мечты сбываются, поздравляю вас"

"Это мамино солнышко! Соня засияет так, как ее мама!"

"Наталья, все идет по плану! Сонечке все нравится! Адаптируется по-тихоньку! Все будет хорошо! Молодцы! Я радуюсь за вас"

Отметим, что исполнительница удочерила Соню вместе с ее сестрой - 13-летней Мишель - в 2023 году. Наталья часто делится кадрами с дочками в соцсетях, но их лица пока скрывает. Ранее звезда рассказывала, что девочки пережили большой стресс из-за полномасштабного вторжения и сложно адаптировались к новой жизни. Сейчас Могилевская находится в отношениях с мужчиной Валентином, с которым вместе воспитывает дочерей.

Напомним, ранее Наталья Могилевская вспомнила работу с Кузьмой и показала архивное фото с ним. На снимке артисты предстали в новогодних образах.

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