Актер подарил военному свой пикап перед Рождеством.

Известный американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил свой автомобиль ветерану Военно-морских сил (ВМС) США Оскару Родригесу, поздравив его с наступающим Рождеством.

В Twitter-аккаунте Джонсона опубликован ролик об этом.

"Гордый и скромный ветеран ВМС. Добрый человек", – охарактеризовал его Дуэйн.

По его словам, сейчас ветеран работает персональным тренером, заботится о своей 75-летней маме, а также помогает женщинам, столкнувшимся с домашним насилием.

Читайте такжеДжейсон Момоа трогательно поздравил 3-летнюю дочь Дуэйна Джонсона (видео)На видео видно, что Дуэйн подвел Родригеса к автомобилю и попросил прочитать записку, которая лежала на переднем сиденье. Там было написано: "Спасибо за службу, брат. Наслаждайся своим новым пикапом".

Ветеран заплакал и присел на асфальт.

Все это происходило в рамках специального показа нового фильма "Красное уведомление" в Лос-Анджелесе. Во время него "Скала" угощал посетителей бесплатной едой и собственной текилой Teremana.

Дуэйн Джонсон: чем он известен

Американский рестлер, музыкант, певец и киноактер, известный также под псевдонимом "Скала".

Является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF.

снялся в таких фильмах, как "Мумия возвращается", "Широко шагая", "Сокровище Амазонки", "Doom", "Зубная фея", "Копы в глубоком запасе", "G.I. Joe: Бросок кобры 2", "Геракл", "Джуманджи: Зов джунглей", "Джуманджи: Новый уровень", а также в серии "Форсаж".

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Автор: Катерина Шварц