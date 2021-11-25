Эллиот Пейдж прогулялся с Аквафиной.

Актер-трансгендер Эллиот Пейдж прогулялся с актрисой Аквафиной. Они прошлись по магазинам, а потом зашли в ресторан. Пару заподозрили в романе.

Об этом пишет Daily Mail.

34-летняя звезда фильма "Джуно" и 33-летняя актриса, снимавшаяся в "Джуманджи", прогулялись вместе по району Сохо на Манхэттене.

Сообщается, что они старались остаться незамеченными, скрывая лица под масками, но папарацци все равно сделали несколько снимков.

Читайте такжеЛесбиянки, геи и трансперсоны: 185 актеров совершили коллективный каминг-аут (фото)Как известно, Элиот сменил пол в декабре 2020 года и расстался со своей женой Эммой Портнер. Они прожили вместе три года.

В марте 2021-го года Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time.

Он является наиболее известным трансмужчиной в современном мире, и в этом смысле его каминг-аут считают таким, что оказывает значительное влияние на положение трансперсон.

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Автор: Катерина Шварц