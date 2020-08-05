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Жены погибшего Сергея Захарова воюют за миллионы Ефремова

14:36, 05 августа 2020
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Михаил Ефремов / depositphotos.com

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Теперь женщины воюют в суде за миллионы актера, передает Mash.

Гражданская жена требует, чтобы ее признали потерпевшей. Она доказывала, что была ближе Захарову и теперь может претендовать на миллионы Ефремова.

Впрочем, закон РФ на стороне официальной супруги Маргариты, но она не пришла в суд. А вот любовница Ирина усердно доказывает, что именно она должна получить эти деньги, так как Захаров ее содержал и по факту был единственным "кормильцем". 

Адвокат актера просит отклонить ходатайство Ирины, так как в законодательстве РФ нет понятия гражданская жена. Таких женщин называют любовницами или сожительницами. Государственное обвинение также против. 

 Как сообщал УНИАН, в деле Ефремова произошел неожиданный поворот.

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