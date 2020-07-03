Гашиш и таинственный пассажир: в деле Ефремова произошел неожиданный поворот

Экспертиза показала, что Ефремов не употреблял гашиш

В автомобиле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, обнаружили следы постороннего человека, а также бычки с гашишем.

Об этом сообщили источники, близкие к следствию, передает «Московский комсомолец».

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Экспертиза показала, что Ефремов не употреблял гашиш, в его крови нашли только кокаин. Хоть сам артист не стал рассказывать, где он употреблял наркотик, отметив, что совершенно не помнит событий в день аварии.

Как сообщал УНИАН, ранее известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. Актеру грозит 12 лет колонии.

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