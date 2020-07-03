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Гашиш и таинственный пассажир: в деле Ефремова произошел неожиданный поворот

17:20, 03 июля 2020
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В крови Ефремова нашли кокаин / Фото: r_memel / Twitter

В автомобиле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, обнаружили следы постороннего человека, а также бычки с гашишем.

Об этом сообщили источники, близкие к следствию, передает «Московский комсомолец».

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Экспертиза показала, что Ефремов не употреблял гашиш, в его крови нашли только кокаин. Хоть сам артист не стал рассказывать, где он употреблял наркотик, отметив, что совершенно не помнит событий в день аварии.

Как сообщал УНИАН, ранее известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Актер на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.  Актеру грозит 12 лет колонии. 

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Теги: #Александр Ефремов