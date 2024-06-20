Певец поделился реалиями своей военной жизни.

Известный украинский певец Виталий Козловский, который в июне прошлого года мобилизовался в ВСУ, показал поклонникам реалии своего военного быта. Исполнитель поделился, в каких условиях он живет во время прохождения службы.

Артист впервые за долгое время опубликовал фото с передовой. Сейчас в его Instagram в основном семейный контент. Однако на этот раз он продемонстрировал подписчикам свое жилье. В частности, на фотографии заметно, что Козловский живет в старом доме без ремонта и с минимальными удобствами.

Кадр Виталий подписывать не стал. Певец-воин лишь в шутку оставил отметку дорогого и изысканного отеля "Triumph Luxury Hotel".

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Что известно о службе Козловского

Артист присоединился к армии в июне 2023 года. После мобилизации он служил в рядах Национальной гвардии, а позже его перевели в состав ВСУ. Совсем недавно Виталий вступил в состав Национального президентского оркестра при Министерстве обороны.

По его словам, несмотря на популярность и успешную певческую карьеру, на передовой у него нет никаких привилегий. Козловский - рядовой солдат. Он выполняет все задачи от руководства, в частности, выходит в наряды, занимается военным делом наравне с другими защитниками.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, как изменили его жизнь семья и война. Артист подвел итоги года.

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