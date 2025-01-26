Она также призналась, какие планы пришлось отменить из-за болезни дочерей и сына.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - рассказала о проблемах со здоровьем детей.

В своем Instagram адвокат сообщила, что старшие дети Ангелина, Мия и Марко заболели. Что именно у них болит - Инна не отметила, однако подчеркнула, что пока они остаются дома и лечатся.

"Лазарет. 3/4 заболели. Марсель тоже болел в первый день (среда). Но поболел полчаса и все. Нет времени на это. А вот остальные по очереди выпадали из социума. Вчера последней присоединилась Ангелина", - написала блогерша.

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Мирошниченко также добавила, что из-за болезни пришлось отменить все планы на выходные. В частности, дети собирались пойти на празднование дня рождения друга, а дочь Мия готовилась к выступлению на сцене.

"Сегодня день рождения друга и празднование в центре развлечений, которого они так ждали. А у Мии должен был быть концерт. Хотела петь "Соловей" Go-A. Репетировала две недели".

К слову, Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают четверых детей. У них есть биологическая 6-летняя дочь Мия и 5-летний сын Марко. В 2023 году пара усыновила мальчика Марселя, которому 3 года, а в прошлом году их семья пополнилась 9-летней девочкой Ангелиной.

Напомним, ранее актриса Наталка Денисенко рассказала, как чувствует себя ее муж-воин после операции на позвоночнике.

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