Ведущий и его жена недавно забрали названного сына домой.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна усыновили ребенка. Они уже забрали мальчика домой, сейчас ребенок адаптируется и привыкает к новой жизни. Жена ведущего рассказала, как их дочь отреагировала на появление еще одного братика.

"Кто больше всех ждал брата, так это Мия. Каждый раз, когда мы ехали в Житомир, спрашивала: "Cегодня привезете?". И в день, когда наконец привезли, бежала домой... Купила печенье и пюре. Глаза пылали! На видео нарезка первых 5 минут их знакомства. Она так осторожна с ним. Так хочет дать ему все, чего он не имел... Это лучшая няня, хотя мы даже не просили ею быть", - написала Мирошниченко в Instagram.

На видео первой встречи детей действительно можно заметить, что девочка очень радовалась. Жена ведущего отметила, что сейчас дочь стала ее лучшей помощницей.

"Мия сажает в качели и снимает с них. Бежит и хватает на руки, когда Марсель у дороги. Просыпается пораньше вместе с ним, чтобы побыть вместе перед садиком. И контролирует, насколько я заботливая мать. Я не знаю, была бы я многодетной мамой, если бы моей первой не стала Мия. Этот ребенок предпочитает заботиться о других. Запрещает даже комаров убивать, потому что они живые", - рассказала Мирошниченко.

Также женщина вспомнила, как недавно разрыдалась из-за поступка дочери. Девочка увидела, что ее мать устала, поэтому она достала еду и начала кормить братика.

Трогательно видео поразило комментаторов. Они пишут, что Мирошниченко и его жена сделали действительно хорошее дело, ведь дали новую жизнь ребенку, который рос без родителей и заботы. Также комментаторы добавили:

"Она чудесная старшая сестра. И она такая замечательная дочь именно потому, что ты ее мама"

"У тебя очаровательные дети"

"Теперь и я рыдаю"

Напомним, ведущий и его жена забрали сына из детдома несколько дней назад. Мирошниченко рассказывал, что мальчик понемногу привыкает к семье, но пока постоянно ест. По мнению ведущего, так ребенок реагирует на стресс.

Вас также могут заинтересовать новости: