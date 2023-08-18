Артемий Троицкий рассказал, что Пугачева планирует делать дальше.

Музыкальный критик и российский оппозиционный журналист Артемий Троицкий высказался о своей давней подруге - певице Алле Пугачевой. С ней он встретился в Израиле. Они провели вместе немало времени, а потому он точно знает, планирует ли Примадонна возвращаться на сцену.

"Я на самом деле был в Израиле. И с Аллой Борисовной Пугачевой виделся аж три раза... Это перевирают люди о том, что она собирается вернуться на сцену. Ничего подобного, абсолютно. У нее замечательные детки, они красивые и смышленые. Очень они мне понравились, потому что я давно их не видел. Алла целиком и полностью поглощена семейной жизнь, детьми, она очень счастлива", - заявил Троицкий в интервью Питеру Залмаеву на YouTube-канале "Утро февраля".

По словам музыкального критика, уже скоро дети Пугачевой отправятся в школу. Они продолжат учиться в Израиле, хотя сам Троицкий думал, что Примадонна отправит сына и дочь в Швейцарию или Англию. При этом друг певицы рассказал, что он знает об одной тайне. Примадонна кое-то планирует.

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"Она мне сказала, что есть у нее некоторые планы, в которые она меня не посвятила. Она собирается еще кое-что делать, но это определенно, конечно, не концерты и не гастроли. Для этого нужно собирать оркестр, административную группу. Я думаю, у нее нет ни сил, ни желания на грандиозные свершения. Но, думаю, что со своим авторитетом, со своим влиянием, со своей способностью убеждать, Алла еще что-то интересное предпримет", - рассказал Троицкий.

Также критик отметил, что общается с Пугачевой не как журналист, а как друг семьи. Поэтому он не задает ей вопросы о политике. Однако сама Примадонна со смехом рассказала ему о своей недавней поездке в РФ. Тогда певица отправилась на похороны модельера Валентина Юдашкина. Во время церемонии прощания к Пугачевой подошел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он целовал певице руки, ее это лишь развеселило.

"Она в очень хорошей форме. Я не думаю, что ее смущают нападки со стороны людей, которые и мизинца не стоят... Это не было для нее какой-то драмой. Она очень спокойно и с юмором к этому отнеслась... С Пугачевой все в порядке", - резюмировал Троицкий.

Пугачева возвращалась в РФ - что известно

В мае этого года певица внезапно вернулась в РФ из Израиля. Оказалось, что она на время прилетела в Москву, чтобы посетить похороны Юдашкина.

На кладбище Пугачева "засветилась" рядом с Песковым. Он улыбался, что-то говорил ей на ухо и даже целовал ей руки. Вскоре певица Лайма Вайкуле объяснила, зачем Песков так любезничал с Пугачевой. Она заявила, что пресс-секретарь Путина не мог поступить иначе.

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