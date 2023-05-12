По словам певицы, для российского политика это было большой честью.

Известная певица Лайма Вайкуле высказалась о том, зачем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подходил к Алле Пугачевой на похоронах. Это случилось 6 мая, когда артистка попрощалась со своим другом - модельером Валентином Юдашкиным.

По мнению Вайкуле, для Пескова было честью поцеловать руку Пугачевой. Она считает, что пресс-секретарь Путина не мог не подойти к певице.

"Конечно, он подходил. А что случилось? Почему ему не подходить к такой звезде?... Это честь!" - заявила Вайкуле в новом выпуске проекта "И грянул Грэм".

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Более того, певица заявила, что в поступке Пескова не было чего-то ненормального. По словам Вайкуле, каждый должен подходить и здороваться с Пугачевой именно так.

"Вообще, это нормально, что мужчина подошел к женщине. Еще в такой серьезный тяжелый день и высказал свое уважение, каждый так должен подходить к ней, каждый", - резюмировала певица.

По словам Вайкуле, Пугачева остается очень значимой персоной. А все те российские пропагандисты, которых возмутило, что она вернулась в РФ только ради похорон Юдашкина, отметила певица, слишком много говорят.

Песков поцеловал руку Пугачевой - что известно

6 мая певица появилась на похоронах Юдашкина и не смогла остаться незамеченной. Она пыталась не привлекать внимание, но журналисты все равно ее преследовали.

На кладбище к ней подошел Песков. Он поцеловал ей руку и что-то сказал. Момент попал на видео. Как на все это отреагировала сама Пугачева - не известно. Она сидела спиной к камерам и никак не комментировала поступок Пескова. Вскоре СМИ сообщили, что на похоронах у певицы украли дорогие часы. Из-за этого в сети сразу же принялись шутить, что их украл Песков.

Сегодня росСМИ также сообщили, что Пугачева не захотела оставаться в России и покинула Москву сразу после похорон друга. Она возвращалась только ради церемонии прощания.

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