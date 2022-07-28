Снимок она сделала в гардеробной комнате.

Украинская певица Надя Дорофеева показала фото в купальнике. Откровенный снимок был сделан не на курорте, а в гардеробной комнате.

Так, экс-супруга Владимира Дантеса позирует в бикини голубого цвета, а на голове у нее кепка желтого цвета. На плечи Надежда накинула большую мужскую рубашку белого цвета.

В описании к этому снимку Дорофеева подняла тему спорта.

"Спорт для меня - еще один способ включиться, привести в порядок свое моральное состояние, настроиться. Те, кто знают меня близко, всегда удивляются, что я не отменяю тренировки даже в самые тяжелые моменты", - поделилась исполнительница.

В комментариях поклонники оставили множество положительных отзывов о фигуре певицы.

"Фигура просто топ", "Как же ты хороша", "Тот неудобный момент, когда Надя выглядит лучше любого из тренеров", "Этот купальник тебе очень подходит", "Надя все больше радует нас полезной информацией", - пишут пользователи.

Напомним, победитель "Голосу країни-11" впервые рассказал, почему отказался петь с Дорофеевой ее русскоязычный хит.

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