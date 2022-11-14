В публичном пространстве звезда после 24 февраля старается говорить исключительно на государственном языке.

Украинская певица Надя Дорофеева после полномасштабного вторжения РФ перешла на украинский язык. Также артистка перевела на государственный и свое творчество. Так, она выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси" и перевыпустила свою песню "Разноцветная". Сейчас звезда в своем Instagram-блоге ответила на вопрос о том, на каком языке она общается в быту:

"Я уже больше и больше общаюсь на украинском. Иногда уже даже сама не замечаю, как перешла. Радуюсь".

Звезды, которые перешли на украинский язык

После 24 февраля на украинском языке стали говорить блогер Алексей Дурнев, телеведущая Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, жена Александра Скичко Елизавета Юрушева и многие другие.

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Однако не обошлось без скандалов. Например, Полякова и Ефросинина в своей совместной YouTube-программе "Взрослые девочки" сначала заявили, что на русском им проще выражать свои эмоции. За это они получили волну критики, после чего все же перевели шоу на украинский.

Напомним, из-за некачественного дубляжа русскоязычных участниц "Холостяка" проект раскритиковали в сети.

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