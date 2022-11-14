Певица Надежда Дорофеева / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева после полномасштабного вторжения РФ перешла на украинский язык. Также артистка перевела на государственный и свое творчество. Так, она выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси" и перевыпустила свою песню "Разноцветная". Сейчас звезда в своем Instagram-блоге ответила на вопрос о том, на каком языке она общается в быту:

"Я уже больше и больше общаюсь на украинском. Иногда уже даже сама не замечаю, как перешла. Радуюсь".

Дорофеева ответила, на каком языке говорит дома / Скриншот

Звезды, которые перешли на украинский язык

После 24 февраля на украинском языке стали говорить блогер Алексей Дурнев, телеведущая Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, жена Александра Скичко Елизавета Юрушева и многие другие. 

Видео дня

Однако не обошлось без скандалов. Например, Полякова и Ефросинина в своей совместной YouTube-программе "Взрослые девочки" сначала заявили, что на русском им проще выражать свои эмоции. За это они получили волну критики, после чего все же перевели шоу на украинский. 

Напомним, из-за некачественного дубляжа русскоязычных участниц "Холостяка" проект раскритиковали в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: