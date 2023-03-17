Певице стало очень плохо, поэтому она не смогла выступить.

16 марта украинская певица Надя Дорофеева должна была выступить в Луцке, но она отменила концерт из-за плохого самочувствия. Как рассказала знаменитость в Instagram, ей хватило сил дать концерт 15 марта, но из-за болезни она вынуждена была перенести следующее выступление.

"Луцк, дорогие, я так ждала нашей встречи, но из-за болезни вынуждена перенести концерт. Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую", – пожаловалась Дорофеева.

Известно, что концерт в Луцке таки состоится, но 21 марта. Певица добавила, что все билеты остаются действительными.

Видео дня

При этом Дорофеева не рассекретила, что именно с ней случилось.

Надю Дорофееву "подкосил" вирус

Ранее Додо уже жаловалась на плохое самочувствие. Она говорила, что у нее сильно болит голова. Все симптомы указывали на то, что она заразилась коронавирусом, однако тест оказался отрицательным.

"Судя по всему, сейчас эпидемия гриппа. Причем очень мощная. Так что, всем не болеть, а то грипп этот - просто ужас", - написала тогда Дорофеева.

Вас также могут заинтересовать новости: