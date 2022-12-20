Певица пожаловалась на эпидемию гриппа.

Украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, что вероятно заболела гриппом. По ее словам, у них с Михаилом Кацуриным высокая температура, которую пока они не могут сбить.

Также знаменитость пожаловалась на сильную головную боль. При этом Додо отметила, что симптомы похожи на коронавирус. Поэтому она сделала тест. Он оказался отрицательным.

"Судя по всему, сейчас эпидемия гриппа. Причем очень мощная. Так что, всем не болеть, а то грипп этот - просто ужас", - написала Дорофеева в инста-сториз.

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Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о прошлом и России. Певица призналась, что сейчас жалеет о сотрудничестве с российским рынком.

"До 24 февраля я была инфантильной и безответственной. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной - это классно и, так сказать, очень творчески", - сказала певица.

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